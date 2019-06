La “caravane de couleurs” a fait une première escale, jeudi 30 mai, dans la ville de Zaghouan, l’une des régions bénéficiaires du Programme de réhabilitation des maisons de la culture et des institutions culturelles (PRMCIC), initié par le ministère des Affaires culturelles.

En effet, la façade de la Maison de la culture Abou El Kacem Chebbi à Zaghouan a bénéficié de travaux d’embellissement entrepris par des peintres et l’implication des habitants de la région.

Entamé le 30 mai 2019, ce programme cible 300 maisons de culture et bibliothèques publiques dans les différentes régions de la République dont 100 maisons de culture et 200 bibliothèques publiques, annonce le ministère.

La stratégie de réhabilitation s’articulera sur trois axes à savoir le soutien aux projets et programmes culturels et l’entretien de l’infrastructure et l’embellissement des institutions visées.

Le ministère fait état d’un montant total de plus de 800 mille dinars qui sera alloué aux 37 opérations d’intervention prévues par ce programme réalisable avec la participation d’artistes plasticiens et des jeunes des régions concernées.