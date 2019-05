Le Tunindex dépasse la barre de 7.000 points, mercredi, avec un gain pour l’indice de 0.64%, dans un volume transactionnel de l’ordre de 2.7 58 MTND, selon l’intermédiaire en bouse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été quasi équilibrée faisant apparaitre 25 valeurs haussières contre 24 en baisse .

ICF a chapoté le palmarès des hausses ,réalisant un volume de 0.871 MTND, l’action a gagné 3.36 % à 203.0 TND, idem pour le titre POULINA GROUP HOLDING qui a enregistré un accroissement de 3.17 % à 13.0 TND.

Dans le vert également, le titre DELICE HOLDING avance de 3.04 % à 11.85 TND tout comme le titre ATTIJARI LEASING qui a grimpé de 3.0 % en s’échangeant à 13.39 TND.

De l’autre côté du spectre, lanterne rouge, CEREALIS affiche un repli de 4.39 % à 4.57 TND, idem pour les titres TUNISAIR et AETECH qui ont baissé respectivement de 3.75 % et 3.22 % à 0.77 TND et 0.30 TND.

CELLECOM a perdu du terrain (- 2.97 % ) en se monnayant à 1.63 TND, tout comme le titre SOMOCER qui a dévissé de 2.51 % à 1.04 TND.