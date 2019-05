Après le succès de la première phase lancée en octobre 2016, Enactus et la Fondation Citi s’associent pour lancer la deuxième phase du programme d’entrepreneuriat social «Impact@Work» en Tunisie, en Algérie, au Maroc, et pour la première fois au Sénégal avec l’ambition d’impacter plus de 4 000 jeunes dans la région.

Le programme Impact@Work a été conçu dans l’optique d’autonomiser les jeunes en les appuyant dans le développement des compétences nécessaires en matière de business, tout en leur permettant de transformer leurs projets en startups à fort impact social, et ce, grâce à des programmes de formation, d’encadrement et d’accompagnement.

En Tunisie, ce sont en effet plus d’un millier de jeunes étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans, de la région de Tunis, Sousse et Sfax qui ont bénéficié de la première édition du programme en créant, en développant et mettant en œuvre 30 projets d’entrepreneuriat social implémentés dans divers secteurs d’activités impactant ainsi positivement leurs communautés.

La deuxième édition du programme en Tunisie aura pour focus les villes de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax avec l’ambition de mobiliser et accompagner 1 000 autres étudiants, pour le développement d’une cinquantaine d’idées de projet. L’employabilité est également au cœur du programme à travers l’accompagnement de 20 entreprises et la création d’un total de 70 emplois.

« Impact@Work » fait partie de l’approche globale de la Fondation Citi intitulée « Pathways to Progress » (les voies du progrès), visant à préparer la jeunesse à se développer dans l’économie actuelle. Ce programme est la réponse à l’échelle globale de la banque américaine Citi au problème persistant du chômage des jeunes dans le monde. «Pathways to Progress » est l’engagement philanthropique le plus important de Citi qui se base sur le renforcement des capacités des jeunes urbains afin d’améliorer la vie de 500 000 jeunes dans le monde d’ici 2020.

Pour Haykel Belhassine, Citi Country Officer/directeur général de Citibank Tunisie, «ce programme investit dans des projets à forte valeur ajoutée aidant les jeunes âgés de 18 à 25 ans à explorer différentes opportunités économiques et réaliser leur ambition de devenir jeunes entrepreneurs. Conscients que les jeunes sont les moteurs de croissance et de prospérité économique dans notre société, nous nous réjouissons de pouvoir renouveler notre partenariat avec ENACTUS en Tunisie, au Maroc, en Algérie et pour la première fois au Sénégal».

De son côté, Brandee McHale, présidente de la Fondation Citi, assure que «le programme Impact@Work témoigne des incroyables réalisations qui peuvent résulter de l’exploitation de l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes. Ce programme aura permis aux jeunes d’être des leaders dans leurs communautés, en les aidant à développer des idées qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux locaux. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec ENACTUS et d’avoir un impact positif sur la vie de plus de jeunes dans la région».

Rachel JAROSH, president & CEO d’Enactus : «Enactus est honoré de s’associer à nouveau à la Fondation Citi dans le cadre du programme Impact @ Work pour stimuler la croissance et la prospérité des entreprises. Le programme Impact@Work démontre les exploits incroyables pouvant résulter de l’exploitation de l’esprit d’entreprise par les jeunes. Ce programme a permis aux jeunes de devenir des leaders, en les aidant à mettre en place des idées répondant aux besoins des communautés dans la région. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec ENACTUS et avoir un impact positif sur la vie de plus de jeunes de la région».

Abdelaziz Darghouth, Chairman d’Enactus Tunisie : «Enactus Tunisie vient de fêter dix ans d’existence, il n’y a pas meilleur cadeau que cette reconduction du programme Impact@work. Nous sommes fiers de cette confiance renouvelée, pas seulement pour un accompagnement financier mais aussi dans le partage de valeurs essentielles à la préparation de nouvelles générations entrepreneuriales. Ce programme a concrétisé des rêves, booster des motivations et surtout permis aux jeunes leaders d’Enactus Tunisie d’impacter des communautés entières dans la mise en place de projet à valeurs. Grace à ce genre d’initiative, nous réalisons l’éclosion d’un nouveau état d’esprit de liberté et d’accès à la dignité en apprenant aux jeunes démunis et dans des lieux reculés à ce prendre en main et ne pas attendre l’assistance publique. C’est un début de victoire, j’appelle à un renforcement de cette alliance de la Citi Fondation et d’Enactus pour permettre une valorisation accrue d’un modèle économique plus porté sur l’humain et l’environnement».

A propos de la Fondation Citi

La Fondation Citi vise à promouvoir le progrès économique et à améliorer la vie des individus dans les communautés à faible revenu à travers le monde. La Fondation investit dans les efforts qui améliorent l’inclusion financière, catalysent les possibilités d’emploi pour les jeunes et qui réinventent des approches pour façonner des villes économiquement dynamiques.

L’approche de la Fondation Citi ‘‘More than philantropy’’ (Plus que de la philanthropie), exploite les compétences considérables de Citi et de ses équipes afin de remplir sa mission et de pousser un leadership éclairé et l’innovation.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site : www.citifoundation.com

A propos d’Enactus Tunisie

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable.