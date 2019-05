Le Tunindex clôture la séance de lundi sur une note quasi stable, avec une légère hausse de 0,08% à de 6 962.23 points, traitant un volume d’échanges de 2,957 millions de dinars, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, affichant 31 affermissements contre 17 replis.

Le titre ICF a pris 1,27% à 190,40 D, traitant un volume de capitaux de l’ordre de 0,577 million de dinars.

A la hausse, le titre ADWYA a poursuivi son ascension (+4,54%) en se monnayant à 4,60 D, suivi par SOTRAPIL et STAR qui ont avancé respectivement de 4,37% et 2,96% à 15,03 D et 138,90 D.

AMS gagne 2,89% à 0,71 D, tout comme pour le titre MPBS qui a affiché un accroissement de 2,83% à 5,45 D.

A l’opposé, TUNISIE LEASING baisse de 3,01% à 9,65 D tout comme PGH et SOPAT qui ont perdu respectivement 3% et 2,85% à 12,60 D et 2,04 D.

TUNINVEST termine la séance en s’échangeant à 5,71 D, soit un décroissement de 2,39%, suivi par DELICE HOLDING qui a reculé de 1,52% à 11,60 D.