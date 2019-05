Lors de sa dernière rencontre avec les médias, le fondateur de Huawei, M.Ren Zhengfei, a réitéré que la société était bien placée pour aller de l’avant malgré les récentes actions politiques aux États-Unis.

Répondant aux questions sur l’impact du récent décret de la Maison Blanche, Ren a déclaré : « Ce que les États-Unis vont faire est en dehors de notre contrôle. Pour nous, le plus important est de bien faire notre travail. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude aux entreprises américaines avec lesquelles nous travaillons. Au cours de ces 30 années, ils nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd’hui. Ils nous ont apporté de nombreuses contributions. Comme vous le savez, la plupart des sociétés de conseil de Huawei sont basées aux États-Unis, y compris des dizaines de sociétés telles qu’IBM et Accenture. Face à la récente crise, je peux sentir le sens de la justice et la sympathie de ces entreprises envers nous ».

Le fondateur de Huawei a ensuite approfondi ses relations avec les entreprises américaines. « Les États-Unis sont un pays régi par la loi. Les entreprises américaines doivent respecter les lois, de même que l’économie réelle. Les médias doivent comprendre que ces sociétés américaines et Huawei partagent le même sort. Nous sommes tous deux acteurs de l’économie de marché. Nos relations étroites avec les entreprises américaines sont le fruit de plusieurs décennies d’efforts des deux côtés. Ces relations ne seront pas détruites par un morceau de papier du gouvernement américain ».

Ren a également fait état de la stratégie que Huawei a mise en place pour traverser cette crise : « Notre entreprise ne se retrouvera pas avec une pénurie d’approvisionnement extrême. Nous sommes bien préparés. Même si l’offre de nos partenaires est insuffisante, nous ne rencontrerons aucun problème. En effet, nous pouvons fabriquer toutes les puces haut de gamme dont nous avons besoin nous-mêmes », a déclaré Ren.

Tant que ces sociétés pourront obtenir l’approbation de Washington, Huawei continuera à leur acheter des volumes importants. « Il se peut qu’ils ne puissent pas obtenir une approbation rapidement. Nous avons l’approvisionnement de produits pour cette période de transition. Une fois l’approbation obtenue, nous maintiendrons nos échanges commerciaux normaux avec ces sociétés américaines et travaillerons ensemble à la création d’une société de l’information pour l’humanité. Nous ne voulons pas travailler seuls ».

Pour répondre à la question sur la raison directe pour laquelle les États-Unis ciblent Huawei, Ren a dit : « Je ne sais pas exactement ce que pensent les politiciens américains. Je pense que nous ne devrions pas être la cible des campagnes menées par les États-Unis simplement parce que nous sommes en avance sur les États-Unis ».

Le fondateur de Huawei a également répondu aux questions concernant les perturbations globales du marché international des TIC. « L’Europe ne suivra pas les États-Unis et la majorité des entreprises américaines communiquent étroitement avec nous. Nous pourrons certainement continuer à servir nos clients. Notre capacité de production de masse est énorme, et l’ajout de Huawei à la liste des entités n’aura pas un impact énorme sur nous. Nous faisons des progrès en matière d’enchères dans le monde entier ».

Concernant les perspectives commerciales de Huawei pour 2019, Ren assure : « Notre croissance va ralentir, mais pas autant que tout le monde l’imagine. Au premier trimestre de cette année, notre chiffre d’affaires a augmenté de 39% par rapport à la même période de l’année dernière. Ce taux a diminué à 25% en avril et pourrait continuer à diminuer vers la fin de cette année. Mais l’interdiction imposée par les États-Unis ne conduira pas à une croissance négative ni au développement de notre industrie ».

Dans les secteurs où Huawei dispose des technologies les plus avancées, du moins dans le secteur de la 5G, Ren a ajouté qu’il « n’aurait pas un grand impact, et les concurrents de Huawei ne seront pas en mesure de le rattraper d’ici deux à trois ans ».

Les normes 5G sont généralement considérées comme ayant un impact considérable sur la société, a ajouté Ren. La société semble bien préparée pour l’avenir en termes d’innovation technologique et de R & D. Huawei compte 26 centres d’expertise en R & D dans le monde, plus de 700 mathématiciens, 800 physiciens et 120 chimistes travaillent au sein de Huawei, selon Ren.

Il a en outre noté que Huawei détenait le plus grand nombre de brevets essentiels à la norme 5G au monde – environ 27% du total.

« Nous avons un institut de recherche stratégique, qui fournit une grande quantité de financement à des professeurs renommés dans les meilleures universités du monde. Nous ne prévoyons pas de retour sur cet investissement. La façon dont nous parrainons la recherche est similaire à la façon dont l’investissement fonctionne, selon la loi américaine Bayh-Dole Act. Ce sont les universités qui bénéficient de l’investissement. Ce faisant, nous travaillerons avec plus de scientifiques à la recherche de technologies à différentes étapes », a déclaré Ren.

Quant à ses trois groupes d’activités, et quand on lui demande d’où proviendra le chiffre d’affaires à long terme, Ren ne considère pas que le plus rentable est nécessairement le plus important. « Seul le département responsable de la création de connexions réseau pourra devenir le numéro un mondial. C’est le département même qui a subi les attaques des États-Unis. Je l’ai comparé à un avion gravement endommagé. En fait, nous nous sommes rendu compte que ce département n’était pas confronté à autant de difficultés que d’autres, car il se préparait depuis longtemps. Nos technologies 5G, de transmission optique et de réseau central ne sont pas soumises à la pression exercée sur ce département, et ces technologies seront les leaders mondiaux pendant de nombreuses années ».

Et Ren de conclure : « Nous ne cherchons pas à résoudre nos problèmes de réputation en dehors de la Chine par le biais de campagnes dans les médias. Je pense que nous devrons en fin de compte résoudre ces problèmes en fournissant d’excellents services à nos clients. Nous sommes très avancés et nos clients le réaliseront s’ils commencent à utiliser nos services ».