La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de ce vendredi en territoire positif, le Tunindex a affiché un gain de 0.42 % à hauteur de 6 956.91 points, dans un volume transactionnel de 3.046 MTND, selon Mena Capital Partners.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, faisant apparaitre 26 affermissements contre 21 replis.

Le titre SFBT a terminé quasi inchangé, mobilisant un volume de capitaux de l’ordre de 0.497 MTND à 19.65 TND.

Dans le vert, le titre ADWYA hausse de 5.76 % en s’échangeant à 4.40 TND , suivi par TUNISAIR et ATL qui ont grimpé respectivement de 5.63 % et 3.33 % à 0.75 TND et 1.86 TND .

HANNIBAL LEASE enregistre une ascension de 2.99 % à 6.87 TND, idem pour le titre STAR qui s’est bonifié de 2.97 % à 134.90 TND.

Dans le rouge, ASSAD baisse de 2.95 % à 7.55 TND tout comme AMS et BTE qui ont reculé respectivement de 2.81 % et 2.77 % à 0.69 TND et 9.11 TND.

En territoire négatif, MPBS affiche une régression de 2.75 % à 5.30 TND , suivi par CARTHAGE CEMENT qui a perdu 2.54 % à 1.15 TND.