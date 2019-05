Des jeunes âgés entre 11 et 14 ans participeront à une manifestation sportive et culturelle internationale organisée par la municipalité allemande de Marbourg du 9 au 16 juillet 2019, dans le cadre de l’accord du jumelage liant la ville allemande et Sfax depuis 1971.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’Association de promotion de la coopération entre la ville de Sfax et Marbourg, Chahir Krichen, a indiqué que l’association organisera cette manifestation en collaboration avec la municipalité de Sfax.

Regroupant six villes ayant un accord de jumelage avec Marbourg, la manifestation regroupe 25 jeunes qui prendront part à plusieurs compétitions sportives et culturelles durant le mois de juillet en Allemagne, explique Krichen.

Cette manifestation est une occasion pour les jeunes participants de faire de nouvelles rencontres et de découvrir de nouvelles cultures, a souligné le président de l’association.

Rappelons que l’association de promotion de la coopération entre les villes de Sfax et Marbourg œuvre pour le rapprochement des deux villes dans plusieurs domaines. Un accord de partenariat a été signé en 2016 avec plusieurs associations tunisiennes dans le domaine de la musique. Ces accords portent également sur des programmes d’échange de musiciens et d’artistes entre les deux pays ainsi que sur l’organisation de manifestations culturelles communes dans les deux villes.

Dans le cadre de la célébration de la 50ème année de l’accord de jumelage entre la ville de Sfax et Marboug, Krichen a aussi souligné que les deux municipalités préparent une série de manifestations culturelles pour l’année 2020.