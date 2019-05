Lors d’une séance de travail tenue jeudi 23 mai entre la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, et son homologue des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, un accord a été conclu pour la création d’une commission de travail mixte, visant la mise en œuvre d’une convention portant sur le renforcement de la formation culturelle et l’emploi dans le secteur culturel, qui a été signée entre les deux ministères depuis 2018.

Cette commission sera chargée de fixer le cadre général de la coopération entre les deux ministères dans les domaines relatifs à la promotion du système de la formation professionnelle dans les secteurs culturels, outre la réalisation de programmes à forte employabilité, et la consolidation des initiatives privés dans les domaines culturels et artistiques.

Selon un communiqué publié par le département de la Formation professionnelle, il a été convenu de renforcer davantage la coopération entre les deux ministères en vue d’élaborer un programme au profit des jeunes promoteurs et la formation des formateurs, outre l’échange des expériences dans le domaine de la formation continue à travers le financement des sessions de formation.