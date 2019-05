Un projet de loi sur la création d’une “Instance de développement durable” est actuellement examiné par les députés. Cette institution indépendante vise à mettre en place les fondements du développement durable et à assurer le respect de ses mandants aux niveaux national, régional et local, en équilibrant les impératifs économiques, sociaux et environnementaux de la transition lors de l’élaboration des politiques publiques (économique, sociale et environnemental) à court, moyen et long termes.

L’objectif recherché est d’atteindre un développement intégré et d’assurer une utilisation rationnelle des ressources et des richesses.

En cas d’adoption, cette initiative législative contribuera à faire renaître l’espoir dans l’avenir alimentaire de la Tunisie “verte”, connue depuis l’antiquité comme “le grenier de Rome” et devenue aujourd’hui importateur de ses besoins alimentaires de base, notamment les céréales et les maïs pour couvrir la demande croissante en denrées alimentaires et fourrages.

L’Instance du développement durable ouvre aussi de nouvelles perspectives pour relancer le principe de ” sécurité alimentaire “, un concept qui été très en vogue avant la Révolution, mais devenu aujourd’hui la dernière préoccupation du tunisien qui réclame maintenant ” la sécurité du transport “, ” la sécurité individuelle” et se bat pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires.