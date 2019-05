Le Tunindex termine la séance de jeudi sur une note positive, enregistrant un gain de 0,18% à 6 928.09 points, avec un volume d’échanges de l’ordre de 4,720 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, avec 26 valeurs en hausse contre 20 en baisse.

Le titre STAR a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 2,349 MD de ses capitaux, soit un gain de 0,76% à 131 D.

En territoire positif, le titre POULINA GROUP HOLDING s’offre la meilleure hausse (+ 3,66%) en s’échangeant à 12,44 D, suivi par ESSOUKNA et SALIM qui ont avancé respectivement de 3,64% et 2,98% à 1,99 D et 27,26 D.

La BTE a évolué de 2,96% à 9,37 D. Idem pour le titre HANNIBAL LEASE qui a gagné 2,93% en s’échangeant à 6,67 D.

Dans le rouge, SPIDIT affiche une perte de 2,98%, à 8,78 D, tout comme ATB et AIR LIQUIDE qui ont baissé respectivement de 2,77% et 2,63% à 2,80 D et 85 D.

NEW BODY LINE a également reculé de 2,50% à 5,46 D, suivi par TUNINVEST qui a signé une perte de 2,33%, à 5,86 D.