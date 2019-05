Mercredi 22 mai 2019, la société Cellcom a lancé, au cours d’une soirée ramadanesque, la nouvelle gamme d’Infinix, en l’occurrence INFINIX HOT 7 PRO.

Ce fut une occasion pour connaître (un peu plus) cette marque de téléphonie mobile qu’on nous a présentée comme faisant partie des premiers de la classe en Afrique.

En effet, Infinix Mobile est un fabricant de smartphones basé à Hong Kong fondé en 2013 par Transsion Holdings ayant à sa tête un certain Benjamin Jiang.

Infinix est vendu dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Afrique (Egypte, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Nigeria, Cameroun, Maroc et la Tunisie).

Et selon Slim Gahbiche, le DGA de Cellcom, Transsion Holdings a vendu plus de 140 millions d’unités d’Infinix dans le monde en 2018.

Concernant le HOT 7 PRO, c’est une version améliorée du HOT7 ; elle a été pensée et conçue en vue de consolider et d’accroître la réputation de la série HOT sur le segment du divertissement sur mobile.

On indique également qu’Infinix considère la série HOT comme une gamme de produits stratégiques. « La marque a investi de façon significative pour dépasser les limites de la technologie et permettre aux utilisateurs d’apprécier ces nouvelles donnes ».

Pour ce faire, « le HOT 7 PRO dispose donc d’un écran HD+ de 6,2’’ ainsi qu’une encoche pour une expérience d’image et vidéo encore plus surréaliste. Avec un écran “FULL VIEW“ à couper le souffle qui embarque dans une expérience de divertissement à nulle autre pareille ».

Toutefois, un grand écran signifie forcément aussi une consommation d’énergie plus importante sans oublier les 4 caméras. Alors les ingénieurs d’Infinix ont doté le HOT 7 PRO d’une batterie de 4000mAh qui procure un temps d’utilisation ininterrompu en une seule charge (parle de 48 heures).

On nous a également indiqué que la qualité photo a toujours été un point fort des smartphones Infinix. Avec ses 4 caméras, deux à l’avant et deux à l’arrière, le HOT 7 PRO offre des moments marquants. Le double capteur de 13MP et 2MP à l’avant comme à l’arrière permettent de capturer des portraits nets grâce à l’ouverture focale de f/1.8, le rendu est beaucoup plus clair et de meilleure qualité.

En plus des caméras qui en font un atout de taille, le HOT 7 PRO tourne sous android pie (9.2) ; cette dernière version android a été mise à jour pour une meilleure efficacité, plus de sécurité et plus pratique.

Par ailleurs, au niveau du management de Transsion Holdings, on est conscient que les smartphones renferment des informations privées à l’ère du digital, et qu’il est donc important d’utiliser un moyen plus sûr et plus pratique pour le cryptage des données. « Infinix a toujours été conçu pour fournir aux utilisateurs des services sécurisés. Cet aspect a aussi été implémenté avec le HOT 7 PRO via le lecteur d’empreinte digitale et le déverrouillage par reconnaissance faciale en seulement 0,5 secondes, votre vie privée et vos données sont sécurisées ».

Côté design, c’est l’élégance au presque “plus-que-parfait“. En effet, Infinix présente le HOT 7 PRO sous quatre couleurs : rouge Bordeaux, noir mat, Marron Mocha et Bleu Aqua. « Ces couleurs soulignent l’attrait par excellence d’Infinix pour les jeunes consommateurs ayant une touche avec la mode et le raffinement ».

Pour en savoir plus, le site officiel d’Infinix www.infinixmobility.com