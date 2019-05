La Bourse de Tunis entame la séance du jeudi en quasi stable, où le Tunindex affiche un léger gain de 0.03 % à hauteur de 6 917.25 points , avec un faible volume d’échanges de 0.423 MTND.

Dans le vert, ESSOUKNA augmente de 3.64 % à 1.99 TND tout comme pour les titres CARTHAGE CEMENT et SERVICOM qui ont avancé respectivement de 3.47 % et 2.94 % à 1.19 TND et 0.70 TND.

En baisse, le titre MPBS recule de 2.91 % à 5.33 TND tout comme ASSAD et BH qui ont baissé respectivement de 2.71 % et 0.63 % à 7.52 TND et 12.44 TND.