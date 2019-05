Après deux ans de travail et une fructueuse collaboration entre les équipes de Xtensus (l’une des sociétés tunisiennes éditrices de logiciels) fondée et dirigée par Férid Baklouti, et le BNEPI (Bureau national d’études et de planification industrielle) en RDC, la Plateforme virtuelle pour la collecte, l’analyse et l’interprétation de données a vu le jour.

Cette Plateforme va permettre l’interaction électronique entre le BNEPI et les industriels ainsi que différents partenaires institutionnels dont le Guichet unique de création d’entreprise (GUCE), la Direction générale des douanes et accises (DGDA), la Direction générale des impôts (DGI), le Fonds de promotion de l’industrie (FPI)…

Une cérémonie officielle a récemment été organisée dans les locaux du BNEPI pour le coup d’envoi de l’exploitation réelle de ce nouvel outil, cérémonie donnée par Marcel ILUNGA LEU, ministre de l’Industrie, qui a reçu en main propre une copie de cette base ainsi que les paramètres d’accès. Lui-même les a remis officiellement à Innocent Mbungaya, coordonnateur du BNEPI.

Et cela méritait bien une belle séquence vidéo de la télévision congolaise (voir ici)

Cette Plateforme virtuelle constitue une base de données nationale pour le secteur industriel comportant les données réelles et détaillées permettant de réaliser les statistiques nécessaires et l’évaluation des performances du secteur en RDC. Ainsi, et pour être encore plus compétitifs, les industriels pourront, dans le futur, se comparer non seulement entre eux en RDC, mais aussi avec les industries de la région et du monde.

A souligner que ce projet a été financé par la Banque africaine de développement (BAD) et géré par la Cellule d’exécution (CEP) du Projet d’appui au développement du secteur privé et à la création de l’emploi (PADSP-CE).