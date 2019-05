Le cachet électronique visible remplacera progressivement la signature manuscrite et le sceau d’une personne physique lors de l’attribution, par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, des autorisations de travail aux étrangers désirant travailler en Tunisie, suite à une convention signée en ce sens mardi 21 mai 2019, entre les ministères des Technologies et de l’Emploi.

“Cette méthode électronique permettra de faciliter les procédures administratives à travers l’exonération des personnes et des entreprises de l’obligation de présenter des copies en papier et des signatures manuscrites afin de promouvoir le système de gestion de la main d’œuvre étrangère”, selon un communiqué publié par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

A noter que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi délivre, annuellement, environ 6 000 autorisations de travail au profit des travailleurs étrangers en Tunisie.