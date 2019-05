La Bourse de Tunis a débuté la séance de mercredi sur une note positive, où le Tunindex avance légèrement de 0.07% avec 6 9216.41 points dans un volume transactionnel de 0.913 MTND, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, Sotuver gagne 3.15 % à 9.80 TND idem pour les titres Poulina Group Holding et BH qui se bonifient respectivement de 2.91 % et 2.79 % à 12.0 TND et 12.87 TND.

A l’inverse, le titre AMS baisse de 2.81 % à 0.69 TND tout comme Cellcom et WIFACK BANK qui ont reculé respectivement de 2.50 % et 1.69 % à 1.56 TND et 5.80 TND.