La Bourse de Tunis entame la séance du mardi sur une note négative, où le Tunindex baisse légèrement de 0,18% avec 6 924,68 points traitant un volume de capitaux de 1,405 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, Tawasol Group Holding grimpe de 3,33 % à 0,31 dinar(D). De même, les titres ASSURANCE SALIM et HANNIBAL LEASE ont augmenté respectivement de 2,96 % et 2,88 % à 25,70 D et 6,78 D.

En baisse, le titre BH a reculé de 2,94 % à 12,52 D tout comme ALKIMIA et CELLCOM qui ont perdu respectivement 2,63 % et 2,43 % à 37 D et 1,60 D.