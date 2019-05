Le budget limité de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ne permet pas de prolonger les délais d’inscription des électeurs, selon Anis Jarboui, membre de l’instance, cité par l’agence TAP, lundi 20 mai 2019.

Le budget alloué à l’instance électorale pour organiser les scrutins législatif et présidentiel prévus, respectivement, en octobre et en novembre 2019, pourrait entraver la prolongation des délais d’inscription, a-t-il affirmé.

Toutefois, Jarboui invite les Tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays à s’inscrire sur le registre électoral avant mercredi 22 mai 2019 à minuit, date de clôture des inscriptions.

Le nombre des nouveaux inscrits au registre électoral a atteint un million et 25 mille électeurs, selon un dernier bilan actualisé et publié sur le portail de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

L’ouverture des inscriptions avait démarré le 10 avril 2019. Début avril dernier, le président de l’ISIE, Nabil Baffoun, avait indiqué que le nombre total d’électeurs potentiels et non enregistrés est estimé à 3,489 millions.

L’ISIE, a-t-il ajouté, a œuvré à cibler des catégories d’électeurs potentiels non inscrits, citant à ce propos, les élèves et les étudiants (âgés de plus de 18 ans), les chômeurs, les femmes au foyer, les femmes travaillant dans le secteur agricole et les retraités.

La liste définitive des électeurs sera fixée au plus tard le 27 juin 2019, et ce conformément au calendrier électoral publié au JORT.

Les élections législatives se dérouleront le 6 octobre 2019. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 17 novembre 2019.

Pour les Tunisiens résidant à l’étranger, les législatives se dérouleront les 4, 5 et 6 octobre, alors que la présidentielle les 15, 16 et 17 novembre.