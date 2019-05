La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi dans le rouge. Le Tunindex a reculé de 0,36%, à 6 937,48 points, drainant un volume d’affaires de 1,856 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, affichant 17 hausses contre 30 replis

UIB a été le titre le plus actif, affichant un gain de 0,93%, à 21,50 D, animant la séance par la mobilisation de 0,244 MD, de ses capitaux.

Dans le vert, le titre TUNISIE LEASING a enregistré une hausse de 3,17%, à 13 D, tout comme TUNINVEST et SAM qui ont avancé respectivement de 2,56% et 2,42% à 6 D et 4,22 D.

LAND’OR a vu son cours progresser de 2,05% à 8,44 D suivi par le titre SOTUVER qui a avancé de 2,04% en s’échangeant à 9,49 D.

Dans le rouge, le titre TGH a baissé de 3,22% à 0,30 D. Les titres AETECH et ESSOUKNA ont perdu respectivement 3,12% et 3% à 0,31 D et 1,94 D.

Le titre CEREALIS s’est replié de 2,86% à 4,75D. Le titre MODERN LEASING a baissé de 2,27% en s’échangeant à 2,15 D.

IG-BES