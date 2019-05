La phase finale du plus grand concours de beauté masculine de la République tchèque s’est tenue, au cours de la soirée de jeudi 16 mai, dans un hôtel à Sousse, indique Mohamed Oussama Ben Yedder, représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Prague.

Cette manifestation, organisée pour la première fois en dehors du territoire tchèque, a enregistré la participation de 12 candidats, en présence de 32 représentants des médias tchèque et slovaques et de 7 des plus grands artistes et célébrités du théâtre, de la chanson et du cinéma tchèques.

Cette manifestation, très populaire en Tchéquie, contribuera à la promotion de la destination tunisienne dans les différents médias et auprès du public tchèque et slovaque, souligne Ben Yedder.

Les participants à cette manifestation effectueront des séances de tournage, durant leur séjour, dans plusieurs régions et sites touristiques tunisiens.

Pour l’actuelle saison touristique, l’Ontt prévoit l’arrivée, en Tunisie, de plus de 120 mille touristes tchèques, indique le représentant de l’office à Prague, ajoutant que la destination Tunisie est devenue une destination classique pour les touristes tchèques avec, en moyenne, 100 mille touristes par an.