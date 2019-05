Profitant de la relative embellie du secteur bancaire, le Tunindex a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,65% à 6 962,54 points, réduisant sa contreperformance annuelle à – 4,25%, pour la semaine du 13 au 17 mai 2019, selon l’analyse boursière hebdomadaire de Tunisie Valeurs.

Les échanges ont été faibles mais restent caractéristiques de la période ramadanesque. 15 MD ont été échangés sur la semaine soit une moyenne de 3 MD par séance.

Analyse des valeurs :

• HEXABYTE se classe parmi les meilleures performances de la semaine. Dans de faibles échanges de 11 000 D, le titre a gagné 6,1% à 6,300 D. A ce niveau de cours, le fournisseur de services internet affiche une performance annuelle de 15%.

• Le titre UBCI a également terminé la semaine en territoire positif. Echangée à 0,3 MD, l’action s’est appréciée de 6% à 25,400 D.

• A l’opposé et dans de faibles volumes, les titres CELLCOM et ALKIMIA ont enregistré les plus fortes baisses de la cote. Les deux valeurs ont respectivement glissé de 9% à 1,640 D et de 7% à 38 D.

• SFBT a été la valeur la plus échangée de la semaine. La valeur a signé une avancée de 4% à 20,700 D en alimentant le marché avec des capitaux de 4 MD. Bien orienté, le titre a vu sa performance annuelle basculer en territoire positif au terme de cette semaine.