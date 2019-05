La Bourse de Tunis a entamé la séance de vendredi dans le vert. Le Tunindex a légèrement augmenté de 0,10% avec 6 951,03 points dans un volume de l’ordre de 0,718 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital partners (MCP).

A la hausse, TUNISIE LEASING a gagné 4,43% à 9,66 D suivie par les titres ESSOUKNA et TVAL qui se sont bonifiés respectivement de 3,62 et 3,19% à 2 D et 17,14 D.

Dans le rouge, le titre AMEN BANK a régressé de 2,95% à 5,73 D tout comme CARTHAGE CEMENT et ENNAKL qui ont baissé respectivement de 2,65% et 2,39% 1,10 D et 11,40 D.