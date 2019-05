Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, jeudi 16 mai 2019 à Jendouba, le centre régional de traitement des maladies cancéreuses.

Ce centre, réalisé moyennant un investissement de 60 millions dinars, permettra de rapprocher les prestations sanitaires aux habitants des gouvernorats du nord-ouest et d’alléger la souffrance des malades qui sont condamnés à se déplacer vers la capitale Tunis et le gouvernorat de l’Ariana pour recevoir les soins nécessaires et procurer leurs médicaments, a indiqué Chahed à l’ouverture de ce centre en présence de la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh.

Des équipements de haute technologie ont été mobilisés pour ce centre permettant de traiter tout type de tumeurs cancéreuses, a encore ajouté Chahed.

Le centre ouvrira ses portes au mois de juin 2019, a pour sa part déclaré Sonia Ben Cheikh, rappelant que le ministère de la Santé se penche actuellement sur la mobilisation d’une équipe médicale et paramédicale afin d’assurer les prestations nécessaires.

C’est une nouvelle structure sanitaire qui va contribuer à alléger l’affluence des malades vers l’institut Salah Azeiz, dans la capitale, a ajouté Ben Cheikh signalant que des médecins d’autres centres se sont engagés à offrir le soutien technique nécessaire pour aider toute l’équipe du centre en cas de besoin.