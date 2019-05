La Bourse de Tunis a débuté, la séance du jeudi, dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,17% avec 6 904,42 points dans un volume total de 1,527 MTND, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, ESSOUKNA grimpe de 4,06% à 2.05 TND, suivie par TAWASOL GROUP HOLDING et CIL qui gagnent respectivement 3,33% et 2,94% à 0,31 TND et 14,31 TND.

A la baisse, le titre ATTIJARI BANK chute 3.57% à 33,20 TND tout comme ATTIJARI LEASING et SOTETEL qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,95% et 2,93% 12,49 TND et 6,29 TND.