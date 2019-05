La Bourse de Tunis a fini la séance du mercredi sur une note quasi équilibrée. Le TUNINDEX a affiché un léger repli de 0,05% à 6 916,12 points, dans un volume d’affaires de 3,041 MD.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas affichant 20 valeurs haussières, contre 30 baisses.

Le titre BT a clôturé inchangé à 7, 55D, réalisant le plus fort volume de la séance de l’ordre de 0,761 MD.

Dans le vert, le titre HEXABYTE s’est offert la meilleure hausse (+ 4.37 %) à 6,20 D, tout comme TUNISAIR et UBCI qui ont enregistré respectivement un accroissement de 3,27% et 2,96% à 0,63 D et 24,69 D.

BH a gagné 2,85% en s’échangeant à 12,96 D. Idem pour le titre SAM qui a évolué de 2,16% en se monnayant à 4,24 D.

Dans le rouge, le titre TGH a chuté de 3,22% à 0,30 D, tout comme les deux titres SOTETEL et UIB qui ont baissé respectivement de 3,13% et 2,98% à 6,48 D et 21,43 D.

SIPHAT a baissé de 2,95% à 5,91 D, tout comme le titre TUNISIE LEASING qui a perdu 2,90% en s’échangeant à 9,69 D.