• Bolt est lancé aujourd’hui à Tunis, avec plus de 500 chauffeurs déjà inscrits sur la plate-forme.

• Les utilisateurs à Tunis peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur les tarifs.

• Bolt facture moins les chauffeurs, que ses concurrents locaux, pour l’utilisation de la plate-forme, répercutant ainsi les économies réalisées sur les passagers et les chauffeurs.

• Bolt compte plus de 25 millions d’utilisateurs dans plus de 30 pays à travers le monde.

Bolt (anciennement Taxify), la principale plate-forme européenne de transport à la demande, lance aujourd’hui son service de téléphonie mobile à Tunis, avec des centaines de chauffeurs déjà abonnés à la plate-forme. Bolt est prêt à accepter les demandes des passagers de toute la capitale, avec une promotion à moitié prix.

Bolt s’efforce de fournir les meilleures conditions de conduite aux chauffeurs, ce qui se traduit par un meilleur service pour les passagers.

Les chauffeurs à Tunis bénéficient également du système sophistiqué de bonus mis au point pour récompenser leurs efforts.

Jacob Appel, Directeur des Opérations pour Tunis, Bolt, a déclaré: «Avec plus de 25 millions d’utilisateurs dans plus de 30 pays, l’un des éléments clés du succès de Bolt réside dans sa focalisation sur la localisation. En tant que société européenne, nous visons à rendre plus facile et plus rapide la mobilité des personnes dans les villes. Nous sommes

heureux d’apporter nos meilleures pratiques en matière d’opérations responsables à Tunis.Nous pensons que la concurrence sur le marché des transports urbains est bénéfique pour la ville et nous espérons offrir plus de choix et une qualité de service améliorée aux passagers et aux conducteurs. ». L’application Bolt est disponible sur iOS et Android.

À propos de Bolt

Bolt, anciennement Taxify, est la principale plate-forme européenne de transport à la demande qui vise à rendre les déplacements urbains plus faciles, plus rapides et plus fiables.

Fondée par Markus Villig, Bolt a été créée en 2013. C’est l’une des plates-formes de transport à la croissance la plus rapide en Europe et en Afrique, avec des investisseurs tels que Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital et le cofondateur de TransferWise, Taavet

Hinrikus.

Bolt compte 25 millions de clients dans plus de 30 pays du monde. (site web : www.bolt.eu)

À propos du fondateur

Markus Villig est le fondateur et le PDG de Bolt (anciennement Taxify). Il a fait équipe avec son frère Martin, ex-Skype, pour construire la première version de Bolt en 2013, à l’âge de 19 ans. Markus a été présenté comme le plus jeune PDG de la liste Forbes Europe des moins de 30 ans, il est le plus jeune fondateur d’une société d’un milliard de dollars en Europe.