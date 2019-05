La Direction générale des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture et de la Pêche est catégorique: les poissons issus de l’aquaculture et proposés à la vente dans les marchés tunisiens et commercialisés à travers les circuits de distribution légaux sont sains et propres à la consommation, lit-on dans un communiqué publié mardi 14 mai 2019.

Ces déclarations font suite aux informations véhiculées par des médias et des réseaux sociaux concernant notamment la saisie par les agents de contrôle d’une bonne quantité de daurades d’élevage dans un marché à Sousse.

La direction des services vétérinaires rassure sur la qualité de ces produits, en ce sens que les différents intrants utilisés dans les fermes aquacoles sont contrôlés y compris les produits d’alimentation; sachant que le contrôle vise à vérifier leur conformité aux normes de sécurité et d’hygiène à travers les analyses continues effectuées dans les laboratoires.

S’agissant des symptômes remarqués sur les quantités de poissons saisies au cours des derniers jours, notamment les tâches rouges observées sur la peau des poissons, elles seraient dues aux maladies de Red Spot disease, ou la Pasteurellose, qui sont des maladies animalières spécifiques aux poissons, explique la direction, notant qu’elles ne représentent aucun danger pour la santé du consommateur.

Les quantités de poissons saisies sur le marché ne dépassent pas 50 kg, alors que près de 100 tonnes de poissons sont proposées quotidiennement à la consommation, dans tous les marchés du pays, selon le communiqué.

Les poissons ont été saisis pour “leur aspect répugnant”, ce qui les rend “impropre à la consommation” sans pour autant représenter un danger pour la santé, poursuit le document de la direction des services vétérinaires.

Les contrôles vétérinaires ont été intensifiés au niveau de toute la chaîne de production surtout aux niveaux des fermes aquacoles pour s’assurer de l’état de santé de certaines espèces de poissons tels que les daurades.

Des échantillons de poissons contaminés ont été transférés aux laboratoires de l’Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet et à l’Institut national des sciences et des technologies de la mer, pour un diagnostic scientifique de cette maladie.

Par ailleurs, la direction générale des services vétérinaires appelle les aquaculteurs, à contacter ses services régionaux en cas de détection de n’importe quel symptôme de maladie poissonneuse.

Elle appelle également le consommateur à acheter les poissons d’élevage répondant aux normes de fraîcheur et d’hygiène, notamment en ce qui concerne le respect de la chaîne de froid et l’exposition dans les points de vente.