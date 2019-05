Le Centre africain de veille et d’intelligence économique vient d’élaborer une étude intitulée “Les corridors transport et logistique en Afrique: une perspective tunisienne”, visant à rendre l’accès des investisseurs et les décideurs tunisiens aux marchés africains plus lisible et accessible.

Cette étude sera présentée lors d’une journée d’information qui se tiendra, le 31 mai 2019, en présence du ministre du Transport, des ambassadeurs africains, etc., indique le secrétaire général de TABC, Anis Jaziri.

Selon lui, cet ouvrage comporte toutes les données économiques et logistiques liées au transport international d’une vingtaine de pays africains afin de permettre aux décideurs politiques d’avoir une meilleure planification des relations de coopération multilatérales, et aux opérateurs exportateurs intéressés une expansion commerciale sur le continent.

Il contient aussi des monographies de plusieurs pays africains, les points d’entrée maritimes en Afrique et les principaux ports et corridors d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe.