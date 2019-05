La Bourse de Tunis entame la séance de vendredi, en territoire positif. Le Tunindex enregistre une hausse de 0,49%, à 6 941,82 points, avec un volume d’échanges de l’ordre de 0,338 MD, selon MCP.

A la hausse, TGH gagne 3,44%, à 0,30 D, suivi par les deux titres OFFICE PLAST et NEW BODY LINE qui ont grimpé respectivement, de 3,32% et 2,99 %, à 2,80 D et 5,50 D.

A l’opposé, HEXABYTE baisse de 2,94 %, à 5,94 D, tout comme pour les titres ESSOUKNA et OTH qui ont perdu respectivement 2,46 % et 1,92 %, à 1,98 D et 15,30 D.