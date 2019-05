Le gouvernement envisage l’installation d’un réseau de “tramway” liant Tunis à Tabarka via l’itinéraire Mateur-Nefza, afin d’assurer le déplacement des touristes et des voyageurs dans cette région touristique, réactiver les services touristiques dans les plages de Béja et Jendouba et redynamiser la ligne ferroviaire en arrêt depuis des dizaines d’années, a annoncé jeudi 9 mai le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Lors de sa visite au gouvernorat de Jendouba, le ministre a souligné que cette région recèle d’innombrables richesses touristiques qui ne sont pas encore exploitées, ajoutant que l’Etat et plusieurs hommes d’affaires tunisiens et étrangers ont exprimé leur volonté d’investir dans cette région en y installant des centres commerciaux, médicaux, sportifs, touristiques et culturels, susceptibles de transformer les villes de Tabarka et de Aïn Drahem en un pôle touristique attractif et durable rampant avec la saisonnalité du secteur et renforçant la diversité des produits touristiques disponibles ainsi que la gouvernance de leur exploitation.

Il a ajouté que l’Etat est en train de rouvrir des unités hôtelières qui ont fermé leurs portes lors de la crise touristique, corroborant la fermeture des unités hôtelières par la fuite des propriétaires des agences de voyages, des Tours opérateurs qui a empêché la mobilisation des touristes pendant les hautes saisons, proposant à cet effet de transférer les devises de ceux qui n’ont pas obtenu leur dus en des contributions dans ces unités hôtelières.