La Banque centrale de Tunisie (BCT) et l’ambassade de Suisse en Tunisie ont dernièrement signé une convention de coopération couvrant la deuxième phase du programme d’assistance technique BCC (Bilateral Assistance and Capacity Buidings for Central Banks) appuyé par le secrétariat d’Etat suisse à l’Economie.

“Cet accord, destiné au renforcement des capacités des cadres au sein des Banques centrales, porte sur divers volets, notamment la stabilité financière, la politique monétaire et le développement de la recherche”, indique un communiqué de la BCT.

Le programme d’assistance technique BCC sera mis en œuvre par l’Institut des hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID) et s’étendra jusqu’en 2022.

A cette occasion, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz, a mis en évidence l’importance des relations entre la Confédération suisse et la Tunisie tout en soulignant la priorité accordée par son Gouvernement au soutien de la Tunisie.

Pour sa part, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, a relevé l’importance et l’efficacité de cette coopération tuniso-suisse et sa contribution dans le renforcement des capacités institutionnelles de la BCT et le développement des compétences des cadres de l’Institut d’émission.