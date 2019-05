La Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi en territoire positif. Le Tunindex a enregistré une hausse de 0,37% à 6 907,82 points, totalisant un volume de capitaux de 1,834 MD.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, affichant 31 hausses contre uniquement 25 replis.

Le titre TELNET a été le plus actif, drainant un volume de 0,286 MD de ses capitaux et s’échangeant à 11,16 D, soit une progression de 2,95%.

Dans le vert, le titre TGH a affiché un gain de 3,57% à 0,29 D, tout comme TUNISIE LEASING et AMS qui ont avancé respectivement de 2,98 % et 2,94% à 9,99 D et 0,70 D.

Dans le rouge, le titre NEW BODY LINE a chuté de 2,90% à 5,34 D, tout comme OFFICE PLAST et STAR qui ont baissé respectivement de 2,86% et 2,70% à 2,71 D et 135 D.

CIMENTS DE BIZERTE a reculé de 2,60% pour se situer à 1,12 D. Le titre SOTRAPIL a perdu 2,13% en s’échangeant à 14,67 D.