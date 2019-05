La Bourse de Tunis clôture la séance de mercredi, sur une note quasi stable, le Tunindex a légèrement baissé de 0,04% à 6 882,55 points, dans un volume transactionnel de 2,062 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a affiché 22 affermissements contre uniquement 28 replis.

Le titre MONOPRIX a traité le plus fort volume de la séance, de l’ordre de 0,285 MD, l’action s’échange à 8,80 dinars(D), soit un décroissement de 3,29 %.

A la hausse, le titre CEREALIS poursuit son ascension (+4,46%) à 4,91 D, tout comme ICF et AMS qui ont progressé respectivement de 3,73% et 3,03 % à 188,80 D et 0,68 D.

De même, SERVICOM gagne 2,94 % à 0,70D. Idem pour STAR qui a avancé de 2 ,89 % à 138,75 D.

Dans le rouge, le titre CELLCOM termine en territoire négatif, affichant une perte de 4,89% à 1,75 D, suivi par les titres LAND’OR et UADH qui ont reculé respectivement de 4,18 % et 3,87 % à 8,25 D et 1,24 D.

De même, TGH abandonne 3,44 % pour se situer à 0,28 D, tout comme le titre SOTRAPIL qui a vu son cours baisser de 2,97 % en s’échangeant à 14,99 D.