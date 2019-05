Le ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération a décidé de lever les restrictions de voyage de ses ressortissants en Tunisie et procédé au reclassement des gouvernorats de Médenine et Tataouine de “zones à risques moyens” à “zones sans risques”, à l’exception des régions limitrophes des frontières avec la Libye.

Les autorités espagnoles ont également rayé les gouvernorats de Tozeur et Kébili des “zones à risques moyens”. Toutefois, elles conseillent les touristes espagnols d’adopter la formule de “voyage organisé en groupes” par le biais des agences de voyage. Ce sont là les données communiqués par l’Espagne aux autorités touristiques tunisiennes, en premier lieu le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, mercredi 8 mai 2019.

Pour rappel, plusieurs pays ont levé les restrictions sur le voyage en Tunisie ou des régions de la Tunisie dont le dernier en date est le Japon, en mars 2019. Ces pays avaient mis en garde leurs ressortissants contre le voyage en Tunisie ou plusieurs de ses régions après les deux opérations terroristes au Bardo et à Sousse en 2015.