La Bourse de Tunis entame la séance du mercredi quasiment équilibrée avec une légère hausse du Tunindex de 0.03 % à 6 887.41 points, dans un faible volume d’affaires de 0.930 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, CEREALIS gagne 4.46 % à 4.91 TND suivi par les deux titres ICF et BH qui ont avancé de 3.0 % à 187.46 TND et 13.71 TND.

En hausse, CELLCOM recule de 4.89 % à 1.75 TND tout comme pour les titres LAND’OR et UADH qui ont baissé respectivement de 4.41 % et 3.87 % à 8.23 TND et 1.24 TND.