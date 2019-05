La technologie des micro-onduleurs, récemment introduite dans notre pays, permettra de réduire le coût des systèmes solaires photovoltaïques et simplifiera leur installation, permettant ainsi l’accès des ménages ayant une faible consommation électrique à l’énergie solaire.

La Coopération allemande (GIZ), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz), ont mis en service, en avril 2019, les 4 premières installations photovoltaïques à base de micro-onduleurs.

Ces 4 projets pilotes ont été installés dans les gouvernorats de Tunis, Sousse et Gabès, avec des puissances allant de 250 watts à 1 000 watts (soit 1 à 4 panneaux solaires), de quoi couvrir la consommation annuelle typique des ménages ciblés.

Ils sont équipés de micro-onduleurs, petits boîtiers électroniques qui permettent de convertir le courant continu produit par un panneau photovoltaïque en courant alternatif, compatible avec le réseau électrique de la STEG.

Il suffit de brancher ces systèmes à base de micro-onduleurs « Plug & Play » directement sur une prise de l’habitation pour alimenter avec de l’électricité renouvelable tous les appareils électriques et électroniques (lampes, frigo, TV…) d’une maison, d’où une simplicité de mise en œuvre et une réduction des coûts d’installation. De plus, l’électricité non consommée instantanément n’est pas perdue, puisqu’elle est injectée sur le réseau électrique national, pour être utilisée à un autre moment de la journée.

Simplifier et faciliter l’accès des ménages à faible revenu à l’énergie solaire !

Les 4 installations de démonstration s’inscrivent dans le cadre de l’appui de la coopération allemande GIZ au programme national «PROSOL SOCIAL», récemment lancé par l’Etat tunisien pour substituer la consommation électrique, fortement subventionnée, des petits consommateurs par de l’électricité solaire.

Ce programme touchera dans sa phase pilote 10.000 ménages. Ces 4 projets pilotes serviront également à faciliter la mise en œuvre du futur programme « PROSOL économique » qui vise les ménages ayant une consommation intermédiaire et qui sera en partie financé par les fonds accordés à la Tunisie par le programme européen « NAMA Facility ».