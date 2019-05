L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient d’organiser à Bizerte une formation sur la réduction du gaspillage alimentaire et la conservation des aliments au profit de 17 formatrices, en collaboration avec l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) et le Conseil municipal de Bizerte.

“Cette formation constitue un point de départ pour un cycle de visites aux foyers et des sessions de sensibilisation qui seront organisées, par les femmes formées afin de communiquer les connaissances acquises à d’autres personnes, hommes et femmes, et toucher le maximum de ménages, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, plus particulièrement durant le mois de Ramadan”, indique un communiqué de l’agence onusienne, publié mardi 7 mai 2019.

Dispensée par des experts de la FAO et de l’UNFT, cette formation vise à consolider les efforts de sensibilisation de l’organisation dans la région du Proche-Orient et l’Afrique du Nord dans le cadre du projet de ” Réduction des pertes et du gaspillage alimentaire et développement des chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire en Egypte et en Tunisie”.

Ce projet est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et exécuté en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ces activités rentrent dans le cadre de l’exécution du projet lancé en 2016 par la FAO et suite à des études qui ont permis d’estimer le gaspillage et les pertes aux niveaux des filières lait et céréales, d’identifier leurs causes et de mettre en évidence les priorités stratégiques dans ce domaine en Tunisie.

Selon la FAO, le point de départ du projet était l’ampleur importante des pertes et gaspillage alimentaires au niveau mondial et dans la région MENA. Au niveau de cette région, le gaspillage s’élève à environ 200 Kg d’aliments par personne et par an.