La Bourse de Tunis a évolué au début de la matinée du mardi sur une note quasi stable où le Tunindex affiche un léger repli de 0.01% à 6 881.96 points avec des capitaux échangés de 0.737 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Parmi les hausses, DELICE HOLDING avance de 3.54 % à 11.40 TND suivi par les deux titres SERVICOM et UADH qui ont progressé respectivement de 3.03 % et 2.38 % à 0.68 TND et 1.29 TND.

A l’opposé, AMS baisse de 4.34 % à 0.66 TND tout comme pour les titres STAR et SOTRAPIL qui ont reculé respectivement de 2.99 % et 2.97 % à 130.96 TND et 15.01TND.