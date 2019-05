Une deuxième séance d’audition du ministre des Finances, Ridha Chalghoum, est prévue pour réexaminer l’émission par la Tunisie, d’un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant de 800 millions de dollars ou d’euros, a fait savoir, lundi à l’Agence TAP, la députée Rim Mahjoub, membre de la Commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP.

La commission avait rejeté, le 2 mai 2019, l’émission de cet emprunt qui devrait intervenir ” dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit du budget de l’Etat 2019, accusant un déficit de 4,512 milliards de dinars “, selon le ministre des Finances, Ridha Chalghoum.

Mahjoub a affirmé être parmi les opposants au recours de la Tunisie à l’emprunt de l’extérieur pour financer le budget de l’Etat.

Quatre députés (Ali Larayedh, Hedi Brahem, Mohamed Frikha et Moncef Sellami) avaient voté en faveur de l’émission de cet emprunt alors que 4 s’y sont opposés (Mongi Rahoui, Rim Mahjoub, Noomane El Euch et Fathi Chamkhi); et le député Mohamed Ben Salem s’est abstenu.

D’après le budget de l’Etat pour l’année 2019, les ressources d’emprunt ont été fixées à 10,142 milliards de dinars.