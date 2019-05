La nouvelle PEUGEOT 508 change tout. Nouvelle architecture basse et compacte, nouveau design extérieur acéré et musclé, intérieur spectaculaire intégrant une interprétation inédite du PEUGEOT i-Cockpit®, la nouvelle PEUGEOT 508 est une promesse de sensations intenses.

Son comportement routier exemplaire, ses nouvelles motorisations, sa large dotation technologique mais aussi le saut générationnel en qualité font de la nouvelle PEUGEOT 508 le porte-étendard mondial de la montée en gamme de la marque.

Changement de concept dans un segment chahuté

Dans le segment traditionnel de la berline du segment D, on assiste en Europe à une stagnation du marché depuis quatre ans après plus d’une décennie de déclin. Attaquée de toutes parts par la multiplication des offres et des silhouettes, et notamment SUV, la grande berline ne doit son sursaut que par l’offre des constructeurs premium souvent plus variée et plus tranchée.

Dans ce contexte, pour la nouvelle PEUGEOT 508, l’ambition des designers de la marque était : passer de la silhouette classique 4 portes avec malle de coffre à une morphologie de berline / coupé 5 portes fastback.

Un design audacieux

Au premier regard, la nouvelle PEUGEOT 508 surprend par la force de son expressivité et sa posture dynamique. La voiture est basse – à peine 1,40 m – et dévoile des lignes fluides et aérodynamiques dans un esprit « coupé ».

La face avant apparaît impressionnante, voire agressive. La calandre fine et travaillée en damiers s’impose entre des projecteurs Full LED directement inspirés du dernier concept-car de la marque : PEUGEOT INSTINCT. Avec le lion au centre de la calandre et le logo « 508 » sur le nez de capot, la nouvelle PEUGEOT 508 se permet un emprunt à l’héritage de ses illustres aînées PEUGEOT 504 et 504 coupé.

La signature visuelle verticale des feux diurnes à LED opalescentes assure une identité forte et exclusive. Longilignes et acérés, ils encadrent comme des parenthèses l’avant de la voiture en courant depuis les projecteurs jusqu’aux entrées d’air du bouclier.

Le capot plat et ramassé a été rabaissé au maximum afin de dynamiser l’ensemble. Il a été travaillé afin d’offrir les lignes les plus pures vues de l’avant ou de profil. Ce travail de capot dit carrossier, n’est utilisé dans l’industrie automobile que pour des véhicules premium ou d’exception.

Tous ces attributs dotent la nouvelle PEUGEOT 508 d’une forte personnalité et renforce aussi la perception concrète de qualité haut de gamme.

Vue de profil, la nouvelle PEUGEOT 508 dévoile des proportions parfaitement équilibrées avec des partis-pris forts. La ligne de pavillon est basse, tendue et fluide, dans les canons du premium. La voiture apparaît compacte, et sa longueur est de fait maîtrisée à 4,75 m. Les surfaces vitrées contenues affinent encore la silhouette et dévoilent des portes sans cadre. Rien ne vient perturber le profil dynamique : pas d’interférence classique avec le capot, le montant de baie ou les cadres de portes, les jeux et affleurements sont réduits au meilleur savoir-faire, les roues sont adaptées pour remplir parfaitement les passages, l’antenne de toit est supprimée (désormais traitée en sérigraphie). PEUGEOT met ainsi son expertise au service au service de l’esthétisme et de la qualité.

A l’arrière, on retrouve le bandeau horizontal noir brillant encadré par les feux arrières, désormais si caractéristique de l’expressivité des faces arrières des derniers véhicules de la marque. Mais ce qui se voit immédiatement, ce sont les feux arrières Full LED tridimensionnels. Directement issus du travail réalisé sur les derniers concept-cars PEUGEOT depuis QUARTZ, ces feux, allumés de jour comme de nuit avec une intensité adaptative, permettent une lecture permanente et évolutive des griffes colorées depuis le profil jusqu’au plein arrière. C’est à la fois très identitaire, valorisant et sécurisant.

L’arrière nous dévoile également une des originalités de la nouvelle PEUGEOT 508 : un hayon habilement caché permettant d’allier style et fonctionnalité avec une accessibilité optimale au coffre d’une capacité totale de 487 litres en eau. (voir description détaillée page 12).

Le style extérieur acéré et musclé de la nouvelle PEUGEOT 508 ne laisse donc pas indifférent. Et si la nouvelle PEUGEOT 508 promet beaucoup à l’extérieur, elle possède un intérieur tout aussi spectaculaire.

Un habitacle magnifié par le PEUGEOT i-Cockpit®

Pénétrer dans l’habitacle de la nouvelle PEUGEOT 508, c’est entrer dans un autre monde, surprenant, original et hautement qualitatif. Le regard est immédiatement capté par une planche de bord spectaculaire et résolument haut de gamme. La nouvelle PEUGEOT 508 embarque en effet la toute dernière interprétation du PEUGEOT i-Cockpit®.

Depuis son apparition en 2012 sur la PEUGEOT 208, il a évolué au fur et à mesure des créations de la marque. De la PEUGEOT 2008 en passant par la PEUGEOT 308 et par les derniers SUV PEUGEOT 3008 et 5008, ce sont déjà trois générations de PEUGEOT i-Cockpit® qui se sont imposées comme un marqueur majeur des productions du Lion.

On retrouve ainsi les composantes essentielles du PEUGEOT i-Cockpit® :

– un volant compact ;

– un grand écran tactile HD capacitif de 10 pouces de large, au format 8/3 ;

– un combiné tête haute à dalle numérique haute résolution de 12,3 pouces

Entièrement paramétrable et personnalisable (six modes d’affichage différents), ce dernier est positionné au-dessus de la jante du volant et regroupe au plus près de la vision de la route toutes les informations utiles à la conduite (y compris l’inédite vision de nuit, voir page 7).

Quant à l’écran central tactile, il est parfaitement intégré dans la planche de bord – quasiment au même niveau que le combiné. D’une taille de 8 pouces sur le premier niveau de finition Active, l’écran tactile capacitif passe à la Haute Définition large en 10 pouces à partir du niveau Allure. Il s’accompagne d’une série de sept touches piano – toggle switches – remarquablement intégrées dans le corps de planche et permettant un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort : radio, climatisation, navigation, paramètres véhicule, téléphone, applications mobiles et i-

Cockpit® Amplify (voir ci-dessous).

Bien en évidence sur la console centrale, la commande de boîte automatique à huit rapports est électrique et impulsionnelle. Son design renforce encore la modernité du poste de conduite et participe pleinement – avec les palettes au volant – à l’agrément procuré par la conduite.

La nouvelle PEUGEOT 508 dispose également du i-Cockpit® Amplify. Grâce à lui, le choix de 2 ambiances totalement paramétrables (« BOOST » et « RELAX ») met en éveil les sens :

– La vue, en jouant sur l’intensité des éclairages d’ambiance et la couleur dans les écrans ;

– L’ouïe, avec les paramètres d’ambiance musicale ;

– Le toucher, avec les massages multipoints distillés dans les sièges

Le i-Cockpit® Amplify agit également sur les fonctions dynamiques de la voiture, via le sélecteur de mode de conduite (ECO/Sport/Confort/Normal), et s’enrichit du contrôle de l’amortissement dans le cas d’un véhicule équipé de la suspension pilotée.

Au final, ce poste de conduite unique et très valorisant procure une expérience de conduite stimulante et intuitive au quotidien.

Une expérience de conduite intense

En terme de plaisir de conduite, la nouvelle PEUGEOT 508 n’échappe pas à son ADN. Elle bénéficie donc des technologies et du savoir-faire développés au sein du Groupe PSA :

– utilisation de la plateforme EMP2, assurément l’une des meilleures plateformes actuelles assurant à la fois de grandes qualités dynamiques et participant à la spirale vertueuse de l’allègement des masses (- 70 kg en moyenne par rapport à la génération précédente) au bénéfice de la consommation, de la sécurité passive et des performances ;

– mise en place d’une nouvelle technique de soudure de caisse renforcée de 24 m de colle structurale au profit d’une rigidité accrue et de la garantie d’une meilleure tenue dans le temps ;

– implantation d’un berceau avant filtré pour l’assurance d’un feutré de suspension optimal ;

– adaptation d’un train arrière multi-bras associé, dans la montée en gamme, à une suspension à amortissement variable et piloté – Active Suspension Control (de série sur GT et sur toutes les motorisations essence, et en option sur les 2,0 L Diesel) ;

– réglage adapté du typage du toucher de route pour chaque motorisation afin de garantir le meilleur niveau en confort vertical et en filtration des inégalités de la route ;

– calibration de la direction à assistance électrique pour garantir un compromis douceur / fermeté pour toutes les situations de conduite et conférer une maniabilité hors normes ;

– généralisation d’une transmission automatique moderne et fiable à travers l’utilisation de la nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports EAT8, associée à une commande électrique impulsionnelle.

Le tout, associé au PEUGEOT i-Cockpit® et son volant compact, procure des sensations de conduite démultipliées pour un résultat tout simplement époustouflant !

Un confort haut de gamme et une qualité sans reproche

Cette nouvelle PEUGEOT 508 est une invitation à un voyage haut de gamme. En effet, le choix et la qualité des matériaux– que ce soit pour les décors ou les selleries -, et le soin apporté à la finition sont réunis pour plonger les occupants dans une ambiance feutrée, moderne et raffinée.

Le siège conducteur (et passager à partir du niveau Allure Business) a ainsi obtenu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken) récompensant à la fois son ergonomie et ses amplitudes de réglages avec, en option dès le niveau Active, des réglages de longueur et d’inclinaison d’assise ou encore de soutien lombaire (4 voies pneumatique électrique).

Ils peuvent aussi se doter de réglages électriques 8 voies avec deux mémorisations possibles.

Les sièges avant enveloppants peuvent également disposer tous deux en option d’un système de massage pneumatique 8 poches avec cinq programmes de massages différenciés.

On retrouve également de nombreux rangements – jusqu’à 32 litres ! – répartis dans l’habitacle, ainsi que le de nombreuses prises (4 prises USB pour recharger les appareils nomades dès le niveau Allure + 1 jack dans l’accoudoir + 2 prises 12V dont une dans le coffre). Le toit ouvrant panoramique est de type spoiler à grand clair de baie. Et pour son système Hi-fi haut de gamme, la marque a une nouvelle fois fait appel à FOCAL®, la grande signature acoustique française.

Cette expérience à bord est également servie par une richesse intérieure contribuant fortement à l’excellence du niveau de qualité perçue et à la modernité ressentie dans l’habitacle. Le choix des matériaux et leur rendu, l’assemblage rigoureux de tous les éléments, appartiennent au monde des berlines de luxe : cuir pleine fleur ou Nappa, chrome satin, laque noire, Alcantara®, bois naturel (chêne gris sur GT Line ou GT, ou essence de Zebrano uniquement sur GT) …

Cette excellence se traduit aussi par la profusion des équipements liés au confort ou à la sécurité.

Un niveau d’équipements et d’aides à la conduite impressionnant

La nouvelle PEUGEOT 508 propose un arsenal d’aides à la conduite de dernière génération répondant notamment aux exigences EuroNCAP toujours plus poussées. Nous retrouvons ainsi :

– Système de vision de nuit (Night vision), inédit sur le segment ;

– Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (avec boîte automatique EAT8) ;

– Aide au maintien de la position dans la voie de circulation (lié à l’ACC Stop & Go), une première dans la gamme PEUGEOT ;

– Freinage automatique d’urgence de dernière génération (détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, jusqu’à 140 km/h) et Alerte de risque de collision ;

– Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) ;

– Alerte d’attention conducteur par caméra ;

– Commutation automatique des feux de route ;

– Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation ;

– Reconnaissance étendue de panneaux (Stop, sens interdit) ;

– Système actif de surveillance d’angle mort ;

L’inédit système de vision de nuit utilise une caméra infrarouge et permet la détection d’êtres vivants devant le véhicule de nuit ou par visibilité réduite. La portée du système garantit la détection jusqu’à 200-250 m, au-delà de la portée des feux de route, avec un affichage central de la vision infrarouge dans le combiné numérique, donc dans le champ de vision du conducteur.

En conduite urbaine, le conducteur bénéficie également d’assistances pour certaines manœuvres, comme le Visiopark 2 (vision à 360°) ou encore la dernière génération de Full Park Assist avec fonction périmétrique Flankguard (avec la boîte automatique EAT8 uniquement). Dans ce cas, le système gère automatiquement la direction, l’accélération et le frein pour entrer et sortir de la place de parking.

Les équipements connectés ne sont pas en reste puisque la nouvelle PEUGEOT 508 offre :

– la fonction Mirror Screen, compatible des protocoles MirrorLink®, Android Auto et Apple CarplayTM et permettant la reconnaissance vocale débarquée (via le smartphone) ;

– la recharge Smartphone par induction (appareils compatibles avec la norme Qi)

Quant au pack PEUGEOT Connect, il inclut la navigation 3D connectée avec TomTom® Traffic et étend encore les possibilités offertes par les nouvelles technologies dans trois domaines : la navigation, la sécurité (Peugeot Connect SOS & Assistance) et la maintenance (téléservices des PEUGEOT Connect packs).

Efficience et performance

Que ce soit sur l’architecture de la voiture, le travail des volumes, l’optimisation des dimensions, la réduction de la masse, l’aérodynamisme ou les groupes motopropulseurs, tout a été mis en oeuvre pour atteindre des valeurs inédites d’émissions de CO2.

La nouvelle PEUGEOT 508 bénéficie ainsi de la nouvelle génération €6.d-temp de moteurs PureTech et BlueHDi (avec technologie SCR généralisée) pour des valeurs d’émissions de CO2 Best in Class. Ces performances sont d’autant plus remarquables qu’elles tiennent compte des nouvelles dispositions techniques de la procédure WLTP, qui consiste à rapprocher consommations homologuées et consommations en usage client.

En essence, nous retrouvons ainsi deux nouvelles propositions (selon destinations) élaborées autour du moteur 1.6L PureTech :

– PureTech 180 S&S EAT8 ;

– PureTech 225 S&S EAT8 (version GT uniquement). Associée au mode sport de la suspension pilotée, cette proposition assure le brio et la réactivité dignes de l’appellation GT.

En Diesel, quatre offres sont disponibles à la gamme (selon destinations) construites autour des motorisations 1.5L et 2,0L BlueHDi :

– BlueHDi 130 S&S BVM6, constituant l’entrée de gamme et la seule offre avec boîte mécanique à six rapports ;

– BlueHDi 130 S&S EAT8 ;

– BlueHDi 160 S&S EAT8 ;

– BlueHDi 180 S&S EAT8

Une production en France

La nouvelle PEUGEOT 508 est produite à l’usine de Mulhouse, et ce sont les sites français de Trémery et de Douvrin qui fournissent l’ensemble des groupes motopropulseurs. Elle bénéficiera à ce titre pour son lancement du label « Origine France Garantie ».

Présentée pour la première fois au public au Salon de Genève 2018, la nouvelle PEUGEOT 508 débutera sa commercialisation internationale dès le mois de septembre.