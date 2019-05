Bourse de Tunis : Délice Holding tiendra son AGO le 20 juin

Voici les nouvelles du marché boursier telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse “Tunisie Valeurs”:

Délice Holding: Assemblée Générale Ordinaire

La société Délice Holding tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 20 juin à 15H00 à l’IACE de Tunis, pour approuver ses comptes et examiner la proposition d’un dividende de 0,410 D par action, soit le même niveau que l’exercice 2017.

TUNIS RE: Etats financiers au 31 décembre 2018

La société Tunis Ré a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2018. Ces derniers font état d’un triplement du résultat technique de l’assurance non vie à 8 millions de dinars et d’une baisse du résultat technique d’assurance vie de 39% à 0,6 million de dinars.

Au final, la compagnie a bouclé l’année sur une envolée de son résultat net de 39% à 17 millions de dinars.

L’unique réassureur de la cote tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 mai 2019 à partir de 10H30 à l’IACE de Tunis, pour approuver ses comptes et valider la proposition d’un dividende de 0,550 D par action, contre 0,500 D au titre de l’exercice 2017.

SOTUVER: Etats financiers au 31 décembre 2018

La production du verre creux SOTUVER a publié au titre de 2018 des résultats de bonne facture. Les ventes ont bondi de 40% à 94 millions de dinars et le résultat net s’est envolé de 73% à 17,3 millions de dinars.

La société tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 23 mai 2019 à 10h00 à l’IACE de Tunis.

SOTIPAPIER: Résultats 2018

L’année 2018 a été un bon cru pour le producteur du papier Kraft et Tesliner SOTIPAPIER. La société a vu ses ventes croître de 36% à 107 millions de dinars et son résultat net part du groupe se hisser de 42% à 13,2 millions de dinars.

SOTUMAG: Assemblée Générale Ordinaire

La société du marché de gros tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 12 juin à partir de 9H00 à son siège social.

L’AGO statuera sur un dividende de 0,110 D par action, soit une augmentation de 10% par rapport à l’exercice 2017.

Céréalis: Résultats 2018

Le producteur des snacks salés et sucré Céréalis a enregistré sur l’année 2018 des réalisations honorables. Les revenus ont affiché une croissance de 16% à 29 millions de dinars et le résultat net et une augmentation de ses bénéfices nets de 33% à 2,7 millions de dinars.