Des participants Ã  la confÃ©rence sur la “SouverainetÃ© et la rÃ©silience numÃ©rique” reÃ§us au Palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu au palais de Carthage une délégation des participants à la conférence sur la “souveraineté et résilience numérique, défis et tendances”, tenue les 2 et 3 mai 2019, indique un communiqué de la présidence de la République, publié vendredi 3 mai.

Cette conférence a visé l’échange d’expériences entre les experts tunisiens et étrangers, en vue de renforcer la souveraineté de la Tunisie dans le domaine du numérique et de prendre connaissance des expériences comparatives dans ce domaine.

Essebsi a souligné l’importance des choix adoptés dans le domaine de l’innovation numérique et l’impératif de fournir les cadres législatifs idoines ainsi que les incitations aux jeunes et compétences scientifiques tunisiennes pour contribuer à la relance technologique et numérique dans le pays.