L’emploi et l’entrepreneuriat, au cœur du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie

Quelque 500 participants de 90 pays se sont donné rendez-vous en Espagne dans la ville de Saint-Sébastien les 2 et 3 mai pour le cinquième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie, accueilli par le Basque Culinary Center (BCC).

L’édition de cette année est axée sur la contribution du tourisme de gastronomie à la création d’emplois et à la promotion de l’entrepreneuriat.

Depuis la première édition en 2015, le Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie a permis d’étudier les moyens de développer ce segment spécifique et d’en accroître les retombées pour les destinations et pour les populations.

Initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Basque Culinary Center (BCC), le Forum est accueilli tous les deux ans par le BCC à Saint-Sébastien.

Le Forum a pour finalité de permettre l’échange de données d’expérience entre experts du tourisme et de la gastronomie, de repérer les bonnes pratiques et de promouvoir le tourisme de gastronomie entendu comme un levier du développement des pays.

Tenu à deux reprises à Saint-Sébastien (2015 et 2017), au Pérou (2016) et en Thaïlande (2018), le Forum revient sur ses terres d’origine, où c’est un rendez-vous bien établi bénéficiant d’un appui institutionnel à tous les niveaux de gouvernement espagnol.

Il s’agit des ministères de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, mais aussi du Département du tourisme, du commerce et de la consommation du gouvernement basque, Département de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports du Conseil provincial de Guipúzcoa et la municipalité de Saint-Sébastien.

La création d’emplois et la promotion de l’entrepreneuriat sont les thèmes centraux de cette cinquième édition du Forum, l’OMT ayant placé l’année 2019 tout spécialement sous le signe de l’éducation, des compétences et de l’emploi.

En sa qualité d’institution des Nations unies chargée de promouvoir le tourisme au service du développement durable, l’OMT plaide la cause du tourisme dans le contexte du Programme 2030 et des 17 objectifs de développement durable.

L’édition 2019 du Forum mondial sur le tourisme de gastronomie est en rapport direct avec l’objectif 8 des objectifs de développement durable, à savoir promouvoir « une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

Aussi, au nombre des sujets qui seront abordés lors des deux journées du Forum, on cite les cadres de politiques pour développer le tourisme de gastronomie et sa capacité à créer des emplois et à promouvoir l’entrepreneuriat, les compétences de demain ou encore les moyens de soutenir les PME et l’entrepreneuriat dans le domaine du tourisme de gastronomie.

Les tables rondes seront complétées par des visites techniques de destinations du Pays basque pour illustrer les sujets traités pendant le Forum et offrir aux participants des possibilités d’immersion active, d’interaction et d’échange d’idées.

«Le tourisme de gastronomie est un segment porteur pour promouvoir la croissance économique locale et combattre le dépeuplement. Il permet de faire participer de nombreuses couches de la société au développement… Le tourisme de gastronomie peut donner des moyens d’émancipation économique aux femmes, aux jeunes, aux populations rurales », a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Le directeur du Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, a souligné l’importance d’avoir des professionnels bien formés et d’acquérir les compétences nécessaires, mais aussi d’attirer et de retenir les talents.

C’est un défi majeur, sachant que « la gastronomie est devenue un secteur stratégique pour de nombreux pays, qui contribue à la création de richesse et d’emplois, à la création de valeur à tous les niveaux et à la promotion des pays et des destinations ».

Les finalistes du premier concours de l’OMT de start-up de tourisme de gastronomie présentent leurs projets pendant le Forum (Dinify, République tchèque ; Bitemojo, Israël; ARb, Italie; Ginkan, Japon ; Arthylen, Espagne) en vue du choix final du vainqueur.

Cette édition servira de toile de fond au lancement des Lignes directrices de l’OMT et du BCC pour le développement du tourisme de gastronomie.

La sixième édition du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie aura lieu à Bruges (Belgique), du 1er au 3 juin 2020.