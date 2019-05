La Bourse de Tunis a terminé la séance de ce jeudi en légère hausse. Le Tunindex a avancé légèrement de 0.03 % à 6 887.21 points, dans un volume d’affaires mince, de l’ordre de 2.262 MTND.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, affichant 28 replis contre 24 affermissements.

MONOPRIX, a réalisé le plus fort volume de la séance, traitant 0.546 MTND de ses capitaux, l’action s’échange à 9.20 TND, suivi par SOTIPAPIER qui a haussé de 0.31 % à 6.39 TND, générant un volume de 0.271 MND.

A la hausse, le titre TUNISAIR s’est bonifié de 2.98 % pour se situer à 0.69 TND .idem pour SIPHAT qui augmenté de 2.93 % à 5.96 TND.

A la baisse, TUNISIE VALEURS a perdu 4.45 % à 17.58 TND, suivi par SOPAT et ICF qui ont plié respectivement de 4.28 % et 3.26 % à 2.01TND et 188.60 TND.

TAWASSOL GROUP HOLDING a affiché une régression de 3.03 % à 0.32 TND tout comme le titre BH qui a baissé de 2.99% en se monnayant à 13.92 TND.