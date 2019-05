L’agglomération de Sidi Ahmed Zarrouk (Délégation de Gafsa-Sud) dispose, désormais, de gaz naturel domestique. Le premier abonné a été raccordé, ce jeudi, au réseau.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet visant à approvisionner la ville de Gafsa et les délégations d’Oum Larayes, Métlaoui, Mdhilla et El-Ksar, en gaz naturel.

Environ 4000 foyers à Sidi Ahmed Zarrouk et dans les cités avoisinantes bénéficieront de ce service, souligne, à l’agence TAP, Moncef Harrabi, président directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). La zone industrielle de Métlaoui a été, récemment, approvisionnée en gaz naturel, signale-t-il.

Pour rappel, le projet d’approvisionnement de la ville de Gafsa et de Métlaoui avait démarré, en 2008. Il a été interrompu à plusieurs reprises, à cause des objections de plusieurs habitants et des problèmes fonciers. Les travaux ont repris, fin 2014.