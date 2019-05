Un kilomètre de ganivelles (clôtures formées par l’assemblage de lattes de bois) ont été implantées sur la côte de Ras R’mal à Djerba.

Considérées comme une technique d’adaptation aux changements climatiques fondée sur la nature, elles permettent la fixation des dunes de sable et la préservation de l’espace public côtier et des écosystèmes naturels, indique le bilan du partenariat entre la Tunisie et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour 2018. Les unes fixées et naturellement végétalisées agiront sur la stabilisation des stocks de sable.

Le même bilan rappelle qu’un plan communal de sauvegarde (PCS) pour une préparation et une intervention en cas de catastrophe plus efficaces a été adopté par le conseil municipal dans les villes de Ain Draham et Tataouine.

Par ailleurs, une station météorologique a été mise en place afin d’appuyer la vigilance et l’alerte précoce, renforcée par une deuxième station d’appoint dans la ville de Boussalem.