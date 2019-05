La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi en repli, où le Tunindex a reculé de 0.15 % à 6 875.03 points , dans un faible volume d’affaires de l’ordre de 0.443 MTND.

Dans le vert, STB hausse de 3.02 % à 3.75 TND, suivi par les deux titres WIFACK BANK et SOMOCER qui ont grimpé respectivement de 2.29 % et 1.88 % à 6.24 TND et 1.08 TND .

Dans le rouge, TUNISIE LEASING baisse de 2.97 % à 9.80 TND, idem pour les titres ICF et BT qui ont perdu respectivement 2.74% et 1.28 % à 189.6 TND et 7.70 TND.