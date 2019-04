Wifak Bank vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) relatif à l’émission et l’admission au Marché Obligataire de la Cote de la Bourse de Tunis du premier emprunt obligataire conforme aux principes de la finance islamique « Emprunt Obligataire selon les principes de la finance islamique N°01-2019» en date du 25 avril 2019 sous le numéro 19/1026.

Innovatrice en continu, et maintenant pionnière pour le lancement du premier produit de placement conforme aux principes de la finance islamique sur le marché financier tunisien, Wifak Bank confirme son engagement de contribuer au développement de l’Industrie de la Finance Islamique et de diversifier son offre de produits et services.

L’emprunt obligataire, « Emprunt Obligataire selon les principes de la finance islamique N°01-2019», est émis pour un montant de 10 millions de dinars susceptible d’être porté à un maximum de 20 millions de dinars, divisé en 100 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 200.000 obligations de 100 dinars de nominal.

Les souscriptions au présent emprunt seront ouvertes le 10 mai 2019 et clôturées sans préavis au plus tard le 30 juin 2019. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (20 millions de dinars) est intégralement souscrit.

L’emprunt émis est réparti, selon la durée d’amortissement, en quatre catégories. L’objectif est d’être plus attractif pour les différentes catégories des souscripteurs que ce soient des institutionnels ou des petits porteurs.

La rémunération des titres de différentes catégories sont adossées à un portefeuille IJARA. La marge de profit est servie en partie fixe et en partie variable. Cette partie variable est répartie en fonction d’une clé de répartition prédéfinie pour chaque catégorie.

Wifak Bank vise ainsi à diversifier ses ressources et à développer son activité afin de concourir au financement de l’économie en particulier les PME et TPE dans les régions et de ce fait concrétiser la stratégie de la banque.

Il s’agit aussi de faciliter l’accès au marché financier tout en permettant aux petits porteurs dans toutes les régions de souscrire, à travers son réseau d’agences, aux titres Wifak Bank et de bénéficier des avantages qu’offrent ces derniers. Et, par conséquence, contribuer au développement de la culture financière.

Lien vers la note d’opération : https://www.cmf.tn/?q=note-d%E2%80%99op%C3%A9ration-relative-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9mission-et-l%E2%80%99admission-au-march%C3%A9-obligataire-de-la-cote-de-la-3