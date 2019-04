Des recommandations ont été formulées à l’issue des dialogues régionaux tenus samedi 27 avril sur le secteur du transport dans les gouvernorats de Mahdia, Kébili, Médenine et Gafsa, au moment où un accident terrible de la route a fait 12 victimes et 20 blessés, relançant ainsi le débat sur les conditions du transport des ouvrières agricoles dans le pays.

A cet égard, le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi qui se trouvait à Mahdia, a affirmé qu’un accord sur la sécurité routière sera signé le 29 avril 2019 entre les sociétés régionales du transport, le ministère du transport et les représentants de l’Union internationale des transports routiers.

Les participants au dialogue régional dans ce gouvernorat ont critiqué l’état déplorable des stations de transport et des routes notamment dans les zones rurales de la région et ont pointé de doigt l’absence de transparence dans l’octroi des permis des taxis et du transport rural.

Kébili : Appel à créer un point de passage frontalier avec l’Algérie

Les participants au dialogue régional sur le secteur du transport à Kébli ont souligné la nécessité de créer un point de passage frontalier avec l’Algérie pour rendre la région plus attractive pour les investisseurs et de trouver des solutions à la détérioration de l’état des routes et à l’insuffisance des bus.

Médenine : Accélérer la réalisation du chemin de fer Gabès/Médenine

A Médenine, les participants ont recommandé d’accélérer le lancement des travaux de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Gabès à Médenine prévu initialement en 2020 et de la prolonger jusqu’au port commercial de Zarzis.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance de transférer certaines activités commerciales (blé, sucre, huile) vers ce port afin d’alléger la pression auxquels sont soumis les autres ports commerciaux du pays.

Les participants ont jugé indispensable de lancer un appel d’offres international pour la construction d’un port pour les paquebots de croisières, de mettre en place une ligne maritime commerciale régulière pour les navires de transport des marchandises et de transformer l’ancien port de pêche de Zarzis en un port de plaisance .

Les recommandations ont en outre porté sur le renforcement du parc des lignes rapides, l’ouverture des nouvelles lignes aériennes au départ de Djerba vers certains pays africains et le lancement d’une ligne Djerba-Alger.

Gafsa : Dynamiser le trafic aérien à l’aéroport de Gafsa-Ksar

A Gafsa, l’accent a été mis sur la dynamisation du trafic à l’Aéroport-international de Gafsa-Ksar, la réouverture de la ligne ferroviaire n°13, liant Gafsa et Sfax à la capitale et le transfert des stations des louages et du transport interurbain hors du centre ville, compte tenu de leur impact sur l’augmentation de la pollution dans la ville.

Les dialogues régionaux du secteur du transport ont été lancés le 25 avril 2019 dans les différents gouvernorats en prévision d’un dialogue national prévu le 3 mai 2019, à Tunis.