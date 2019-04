La Bourse de Tunis termine la séance de vendredi en territoire négatif, l’indice boursier Tunindex enregistre une perte de 0,23 % à 6 928,27 points dans un volume transactionnel de 3,738 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BIAT a été le titre le plus actif générant un volume d’échanges de 0,956 MD, l’action s’est bonifiée de 1% à 115,10 dinars(D).

Dans le vert, CELLCOM affiche la meilleure performance de la séance (+5,98%) à 1,77 D, suivi par MONOPRIX et GIF FILTER qui ont grimpé respectivement de 4,84 % et 3,37 % à 8 D et 0,92 D.

Le titre SERVICOM progresse de 2,94 % à 0,70 D, tout comme HEXABYTE qui a gagné 2,91 % à 6,36 D.

Lanterne rouge, SOTETEL recule de 4,41 % à 6,50 D, suivi par SOPAT et ELECTROSTAR qui ont régressé respectivement de 3,90 % et 3,66 % à 1,97 D et 1,05 D.

Le titre NEW BODY LINE a signé une baisse de 3,02% en se monnayant à 5,78 D, tout comme le titre EURO-CYCLES qui a perdu 2,97 % en s’échangeant à 16,30 D.