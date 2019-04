La Bourse de Tunis entame la séance de ce vendredi quasi équilibré, où le Tunindex avance légèrement de 0,05% à 6 947,50 points, drainant un volume transactionnel de l’ordre de 1,029 MTND.

A la hausse, MONOPRIX se bonifie de 5,89% à 8,08 TND suivi par les deux titres UADH et SERVICOM qui ont grimpé respectivement de 3,05% de 2,94 % à 1,35 TND et 0,70 TND.

A l’inverse, SOTETEL recule de 5,58 % à 6,42 TND idem pour les titres SAM et TUNISAIR qui ont perdu respectivement 2,86 % et 2,81% à 4,07 TND et 0,69TND.